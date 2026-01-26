Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ПортЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Струга Трим-ЛумЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
ВардарЗавершен
Динамо
1 - 1 (П 3 - 4) 1 134
Чэнду ЖунчэнЗавершен

"Джикия восстановился после травмы". Агент рассказал о будущем игрока

Агент защитника "Антальяспора" Георгия Джикии Владимир Кузьмичев сообщил, что его клиент не планирует покидать турецкий клуб.
Фото: ФК "Антальяспор"
"У Георгия действующий контракт, переходить никуда он не планирует. Он восстановился после травмы. Если функционально он наберет форму, то в ближайших играх мы увидим его на поле", - цитирует агента ТАСС.

Центральный защитник Георгий Джикия играет в Турции с лета прошлого года. Трудовое соглашение 32-летнего футболиста с "Антальяспором" действует до конца июня 2027 года. В этом сезоне россиянин провел в составе турецкой команды 13 матчей и отличился двумя забитыми голами.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Джикия может вернуться в РПЛ и перейти в грозненский "Ахмат".

