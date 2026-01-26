"У Георгия действующий контракт, переходить никуда он не планирует. Он восстановился после травмы. Если функционально он наберет форму, то в ближайших играх мы увидим его на поле", - цитирует агента ТАСС.
Центральный защитник Георгий Джикия играет в Турции с лета прошлого года. Трудовое соглашение 32-летнего футболиста с "Антальяспором" действует до конца июня 2027 года. В этом сезоне россиянин провел в составе турецкой команды 13 матчей и отличился двумя забитыми голами.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Джикия может вернуться в РПЛ и перейти в грозненский "Ахмат".
"Джикия восстановился после травмы". Агент рассказал о будущем игрока
Фото: ФК "Антальяспор"