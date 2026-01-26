Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ПортЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Струга Трим-ЛумЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
ВардарЗавершен
Динамо
1 - 1 (П 3 - 4) 1 134
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Челестини подвел итоги первого сбора ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился мыслями о первом сборе команды в Абу-Даби.
Фото: ПФК ЦСКА
"По части тренировочного процесса ребята фантастически работали. Я могу быть доволен или недоволен матчем, но по части качества работы я всегда доволен на 100%", - приводит слова Челестини "Матч ТВ".

Первый этап подготовки московского ЦСКА ко второй части сезона начался 13 января и завершился сегодня, 26 января. Второй и третий этапы сборов "армейцы" проведут также в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 10 февраля и с 14 по 26 февраля соответственно.

1 марта команда Фабио Челестини сыграет в Грозном против "Ахмата" в матче 19-го тура РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится