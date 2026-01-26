"По части тренировочного процесса ребята фантастически работали. Я могу быть доволен или недоволен матчем, но по части качества работы я всегда доволен на 100%", - приводит слова Челестини "Матч ТВ".
Первый этап подготовки московского ЦСКА ко второй части сезона начался 13 января и завершился сегодня, 26 января. Второй и третий этапы сборов "армейцы" проведут также в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 января по 10 февраля и с 14 по 26 февраля соответственно.
1 марта команда Фабио Челестини сыграет в Грозном против "Ахмата" в матче 19-го тура РПЛ.
Челестини подвел итоги первого сбора ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился мыслями о первом сборе команды в Абу-Даби.
Фото: ПФК ЦСКА