"У каждого молодого игрока в нашем составе есть опция выкупа в контракте. Если кто-либо из заинтересованных клубов будет готов заплатить эту сумму "Партизану", то между игроком и этим клубом будет достигнуто соглашение. Другими словами, в этом случае "Партизан" не сможет остановить трансфер", - сказали "СЭ" в пресс-службе клуба.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что московский ЦСКА заинтересован в услугах центрального защитника "Партизана" Милана Рогановича. Сообщалось, что в сделку по переходу 20-летнего игрока могут быть включены игроки "армейцев" Михаил Рядно и Артем Шуманский.
Роганович - воспитанник "Партизана". За основную команду футболист выступает с 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 20230 года. В этом сезоне черногорец принял участие в 25 матчах за сербскую команду и отличился тремя голевыми передачами. Transfermarkt оценивает текущую стоимость защитника в 3 миллионов евро.
В "Партизане" высказались об интересе ЦСКА к Рогановичу
