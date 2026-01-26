Матчи Скрыть

В "Партизане" высказались об интересе ЦСКА к Рогановичу

В пресс-службе "Партизана" прокомментировали возможный трансфер защитника Милана Рогановича в московский ЦСКА.
Фото: Getty Images
"У каждого молодого игрока в нашем составе есть опция выкупа в контракте. Если кто-либо из заинтересованных клубов будет готов заплатить эту сумму "Партизану", то между игроком и этим клубом будет достигнуто соглашение. Другими словами, в этом случае "Партизан" не сможет остановить трансфер", - сказали "СЭ" в пресс-службе клуба.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что московский ЦСКА заинтересован в услугах центрального защитника "Партизана" Милана Рогановича. Сообщалось, что в сделку по переходу 20-летнего игрока могут быть включены игроки "армейцев" Михаил Рядно и Артем Шуманский.

Роганович - воспитанник "Партизана". За основную команду футболист выступает с 2024 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 20230 года. В этом сезоне черногорец принял участие в 25 матчах за сербскую команду и отличился тремя голевыми передачами. Transfermarkt оценивает текущую стоимость защитника в 3 миллионов евро.

