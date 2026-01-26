Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ПортЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Струга Трим-ЛумЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
ВардарЗавершен
Динамо
1 - 1 (П 3 - 4) 1 134
Чэнду ЖунчэнЗавершен

В "Динамо" заявили, что сделка по Макарову еще не завершена

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров поделился информацией о статусе перехода вингера Дениса Макарова в "Кайсериспор".
Фото: ФК "Динамо"
"Сделка по Макарову пока не закрыта, на финальной стадии", - передает слова Пивоварова Sport24.

Ранее главный тренер "Кайсериспора" Радомир Джалович сообщил, что крайний нападающий "Динамо" Денис Макаров подписал контракт с турецким клубом.

Напомним, сегодня, 26 января, российский вингер отправился в Турцию для прохождения медицинского осмотра.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится