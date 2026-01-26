"Сделка по Макарову пока не закрыта, на финальной стадии", - передает слова Пивоварова Sport24.
Ранее главный тренер "Кайсериспора" Радомир Джалович сообщил, что крайний нападающий "Динамо" Денис Макаров подписал контракт с турецким клубом.
Напомним, сегодня, 26 января, российский вингер отправился в Турцию для прохождения медицинского осмотра.
В "Динамо" заявили, что сделка по Макарову еще не завершена
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров поделился информацией о статусе перехода вингера Дениса Макарова в "Кайсериспор".
Фото: ФК "Динамо"