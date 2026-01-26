Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ПортЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Струга Трим-ЛумЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
ВардарЗавершен
Динамо
1 - 1 (П 3 - 4) 1 134
Чэнду ЖунчэнЗавершен

В "Динамо" высказались о ситуации с паспортом Скопинцева

Гендиректор московского "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал ситуацию с заграничным паспортом защитника Дмитрия Скопинцева.
Фото: ФК "Динамо"
"Расследование по паспорту Скопинцева в активной фазе. Главное, что Скопинцев уже здесь. Местоположение паспорта еще не установлено (смеется)", - цитирует Пивоварова "Чемпионат".

Напомним, крайний левый защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев прибыл на сборы команды в Абу-Даби с опозданием из-за просроченного заграничного паспорта.

Сегодня, 26 января, Скопинцев принял участие в товарищеском матче бело-голубых с "Чэнду Жунчэн" (1:1, 3:4 - по пенальти). 28-летний игрок вышел на поле на 46 минуте и был заменен за четыре минуты до окончания основного времени игры.

