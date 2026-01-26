Дзюба: "Кайрат" интересовался мной, но Казахстан мне неинтересен

По словам нападающего, к нему действительно проявлял интерес "Кайрат", однако сам игрок не видел смысла обсуждать такой переход.
- Я вообще не рассматривал Казахстан. Там тяжелые поля, и вообще тяжело играть из-за перелетов. Если честно, Казахстан мне неинтересен, - передаёт слова игрока Sport24.
Форвард остаётся лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Сейчас форвард играет за "Акрон" и представляет тольяттинский клуб с 2024 года. В этом сезоне нападающий отметился девятью результативными действиями - пять раз забивал сам и ещё четыре раза ассистировал партнёрам. Команда Заурбека Тедеева к зимней паузе держится в середине таблицы и имеет 21 очко.
Фото: ФК "Акрон"