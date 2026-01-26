Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ПортЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Струга Трим-ЛумЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
ВардарЗавершен
Динамо
1 - 1 (П 3 - 4) 1 134
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Дзюба: "Кайрат" интересовался мной, но Казахстан мне неинтересен

Форвард "Акрона" Артём Дзюба рассказал, почему не рассматривает вариант продолжения карьеры в чемпионате Казахстана.
Фото: ФК "Акрон"
По словам нападающего, к нему действительно проявлял интерес "Кайрат", однако сам игрок не видел смысла обсуждать такой переход.

- Я вообще не рассматривал Казахстан. Там тяжелые поля, и вообще тяжело играть из-за перелетов. Если честно, Казахстан мне неинтересен, - передаёт слова игрока Sport24.

Форвард остаётся лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Сейчас форвард играет за "Акрон" и представляет тольяттинский клуб с 2024 года. В этом сезоне нападающий отметился девятью результативными действиями - пять раз забивал сам и ещё четыре раза ассистировал партнёрам. Команда Заурбека Тедеева к зимней паузе держится в середине таблицы и имеет 21 очко.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится