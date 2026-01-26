Саусь - о давлении в "Спартаке": готов к этому

- Отношусь спокойно, готов к этому. Понимаю, что будет нелегко, но это неотделимая часть профессии. Буду стараться радовать болельщиков, чтобы у них не было негативных эмоций, - поделился Саусь в интервью на клубном канале "Спартака".
Сегодня столичный клуб официально подтвердил трансфер игрока. С ним подписано долгосрочное соглашение. Полузащитник будет выступать за московский клуб под 17-м номером.
Красно-белые находятся на шестой позиции в таблице РПЛ, имея 29 очков. В первом матче после рестарта чемпионата клуб в гостях проведёт встречу с "Сочи", матч запланирован на 1 марта.
Новичок "Спартака" Владислав Саусь рассказал, как воспринимает критику и давление, с которыми сталкиваются футболисты красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"