Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ПортЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Струга Трим-ЛумЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
ВардарЗавершен
Динамо
1 - 1 (П 3 - 4) 1 134
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Саусь - о давлении в "Спартаке": готов к этому

Новичок "Спартака" Владислав Саусь рассказал, как воспринимает критику и давление, с которыми сталкиваются футболисты красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
- Отношусь спокойно, готов к этому. Понимаю, что будет нелегко, но это неотделимая часть профессии. Буду стараться радовать болельщиков, чтобы у них не было негативных эмоций, - поделился Саусь в интервью на клубном канале "Спартака".

Сегодня столичный клуб официально подтвердил трансфер игрока. С ним подписано долгосрочное соглашение. Полузащитник будет выступать за московский клуб под 17-м номером.

Красно-белые находятся на шестой позиции в таблице РПЛ, имея 29 очков. В первом матче после рестарта чемпионата клуб в гостях проведёт встречу с "Сочи", матч запланирован на 1 марта.

