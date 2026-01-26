"Рубин" подтвердил аренду нападающего в итальянский клуб

Рубин " объявил о новом варианте продолжения карьеры для нападающего Марвина Чуни.

Фото: ФК "Рубин"

Казанский клуб сообщил в своём телеграм-канале, что албанец отправился в аренду в итальянский "Бари".



Отметим, что первую часть сезона-2025/26 Чуни также провёл в аренде - он выступал за "Сампдорию".



Чуни принадлежит "Рубину" с сентября 2024 года, но закрепиться в Казани ему пока не удалось: за клуб он провёл 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.