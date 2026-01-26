Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ПортЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Струга Трим-ЛумЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
ВардарЗавершен
Динамо
1 - 1 (П 3 - 4) 1 134
Чэнду ЖунчэнЗавершен

"Рубин" подтвердил аренду нападающего в итальянский клуб

"Рубин" объявил о новом варианте продолжения карьеры для нападающего Марвина Чуни.
Фото: ФК "Рубин"
Казанский клуб сообщил в своём телеграм-канале, что албанец отправился в аренду в итальянский "Бари".

Отметим, что первую часть сезона-2025/26 Чуни также провёл в аренде - он выступал за "Сампдорию".

Чуни принадлежит "Рубину" с сентября 2024 года, но закрепиться в Казани ему пока не удалось: за клуб он провёл 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится