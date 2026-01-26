Агент Карпукаса прокомментировал ситуацию с контрактом полузащитника

По словам агента, клуб уже вышел на связь и начал обсуждать возможное продление соглашения.
- Общение с "Локомотивом" по поводу продления контракта началось. Какой-то конкретики ещё нет. Что касается вопроса о том, хочет ли Артём остаться в "Локомотиве", давайте оставим его без комментариев, - цитирует агента "РБ Спорт".
Футболист выступает за основную команду "Локо" с 2021 года. За это время хавбек провёл 126 матчей за железнодорожников, забил четыре мяча и оформил четыре ассиста.
"Локомотив" завершил первую часть сезона на третьей строчке таблицы РПЛ, набрав 37 очков.
Фото: ФК "Локомотив"