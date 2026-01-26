Тульский "Арсенал" объявил о переходе экс-игрока "Спартака"

О переходе 29-летнего полузащитника объявила пресс-служба клуба из Первой лиги. Срок контракта с игроком не раскрывается.
Для Гулиева это уже не первый опыт выступлений за тульскую команду - ранее он защищал её цвета в сезоне 2021/22.
За карьеру Гулиев провёл 106 матчей в РПЛ, а также сыграл 41 встречу в Первой лиге.
В разные годы полузащитник выступал за "Анжи", "Ростов", "Спартак" и "Химки".
Фото: ФК "Химки"