Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ПортЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Струга Трим-ЛумЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
ВардарЗавершен
Динамо
1 - 1 (П 3 - 4) 1 134
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Тульский "Арсенал" объявил о переходе экс-игрока "Спартака"

Аяз Гулиев продолжит карьеру в тульском "Арсенале".
Фото: ФК "Химки"
О переходе 29-летнего полузащитника объявила пресс-служба клуба из Первой лиги. Срок контракта с игроком не раскрывается.

Для Гулиева это уже не первый опыт выступлений за тульскую команду - ранее он защищал её цвета в сезоне 2021/22.

За карьеру Гулиев провёл 106 матчей в РПЛ, а также сыграл 41 встречу в Первой лиге.

В разные годы полузащитник выступал за "Анжи", "Ростов", "Спартак" и "Химки".

