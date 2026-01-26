Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ПортЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Струга Трим-ЛумЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
ВардарЗавершен
Динамо
1 - 1 (П 3 - 4) 1 134
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Горшков останется в "Зените" - источник

Защитник "Зенита" Юрий Горшков не покинет команду и отправится вместе с петербуржцами на второй зимний сбор в Абу-Даби.
Фото: ФК "Зенит"
26 января Горшков стал единственным футболистом "Зенита", который не вышел на поле в контрольной встрече с "Шанхай Порт" (6:0), хотя был включён в заявку на матч.

По информации источника, причина связана с повреждением, полученным на тренировке. При этом отмечается, что защитник продолжит работу в общей группе на ближайшем сборе.

Горшков присоединился к "Зениту" летом 2024 года.

Источник: "Спорт день за днём"

