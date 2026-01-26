26 января Горшков стал единственным футболистом "Зенита", который не вышел на поле в контрольной встрече с "Шанхай Порт" (6:0), хотя был включён в заявку на матч.
По информации источника, причина связана с повреждением, полученным на тренировке. При этом отмечается, что защитник продолжит работу в общей группе на ближайшем сборе.
Горшков присоединился к "Зениту" летом 2024 года.
Источник: "Спорт день за днём"
Горшков останется в "Зените" - источник
Защитник "Зенита" Юрий Горшков не покинет команду и отправится вместе с петербуржцами на второй зимний сбор в Абу-Даби.
Фото: ФК "Зенит"