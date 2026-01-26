- Знаком только с Сашей Довбней. Был полгода с ним в "Шиннике". А так, больше из ребят лично никого не знаю. Только когда-то там во время матчей на поле пересекались, - поделился футболист в видео, опубликованном на ютуб-канале клуба.
О трансфере игрока "Балтики" московский клуб сообщил 26 января.
"Спартак" с 29 баллами в копилке идёт на шестой позиции в чемпионате России. Для красно-белых РПЛ возобновится 1 марта - их соперником в рамках 19-го тура станет "Сочи".
Саусь рассказал, с кем из игроков "Спартака" он знаком
Новичок "Спартака" Владислав Саусь рассказал, с кем из игроков красно-белых он знаком лично.
Фото: ФК "Спартак"