Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ПортЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Струга Трим-ЛумЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
ВардарЗавершен
Динамо
1 - 1 (П 3 - 4) 1 134
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Саусь рассказал, с кем из игроков "Спартака" он знаком

Новичок "Спартака" Владислав Саусь рассказал, с кем из игроков красно-белых он знаком лично.
Фото: ФК "Спартак"
- Знаком только с Сашей Довбней. Был полгода с ним в "Шиннике". А так, больше из ребят лично никого не знаю. Только когда-то там во время матчей на поле пересекались, - поделился футболист в видео, опубликованном на ютуб-канале клуба.

О трансфере игрока "Балтики" московский клуб сообщил 26 января.

"Спартак" с 29 баллами в копилке идёт на шестой позиции в чемпионате России. Для красно-белых РПЛ возобновится 1 марта - их соперником в рамках 19-го тура станет "Сочи".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится