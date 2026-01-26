Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ПортЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Струга Трим-ЛумЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
ВардарЗавершен
Динамо
1 - 1 (П 3 - 4) 1 134
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Тюкавин отреагировал на переход Макарова в "Кайсериспор"

Форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин высказался об отъезде Дениса Макарова в чемпионат Турции.
Фото: ФК "Динамо"
Ранее стало известно, что 27-летний полузащитник будет выступать в составе "Кайсериспора".

- Ещё не переписывался. Видел его фотографию, это опять искусственный интеллект. Поздравляю его, если он подпишет контракт, то всего ему хорошего, без травм и побольше голов, - передаёт слова Тюкавина "Матч ТВ".

К зимней паузе бело-голубые расположились на 10-й строчке таблицы РПЛ. Первый матч после возобновления сезона команда проведёт 1 марта дома против "Крыльев Советов".

Макаров выступал за столичную команду с лета 2021 года. В текущем сезоне вингер провёл за бело-голубых 12 матчей в РПЛ и Кубке России, суммарно отыграв 680 минут. На его счету три гола и одна голевая передача.

