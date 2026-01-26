Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ПортЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Струга Трим-ЛумЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
ВардарЗавершен
Динамо
1 - 1 (П 3 - 4) 1 134
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Рожков объяснил, на что делает упор новый тренер "Рубина"

Игрок "Рубина" Илья Рожков рассказал, какие изменения почувствовала команда после прихода Франка Артиги.
Фото: ФК "Рубин"
- Видно, что Артига - профессионал своего дела, требует больше контроля и комбинаций. Пытаемся сохранить то, что у нас было хорошего, и стараемся принять то, что добавляет Артига, - передаёт слова защитника "Матч ТВ"

Напомним, о назначении испанца в казанскую команду стало известно в первой половине января. В клубе он сменил Рашида Рахимова.

"Рубин" с 23 баллами в копилке идёт на седьмой строчке в РПЛ. В первом матче после возобновления чемпионата казанцы сыграют на выезде с махачкалинским "Динамо", поединок запланирован на 28 февраля.

