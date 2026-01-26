Рожков объяснил, на что делает упор новый тренер "Рубина"

- Видно, что Артига - профессионал своего дела, требует больше контроля и комбинаций. Пытаемся сохранить то, что у нас было хорошего, и стараемся принять то, что добавляет Артига, - передаёт слова защитника "Матч ТВ"
Напомним, о назначении испанца в казанскую команду стало известно в первой половине января. В клубе он сменил Рашида Рахимова.
"Рубин" с 23 баллами в копилке идёт на седьмой строчке в РПЛ. В первом матче после возобновления чемпионата казанцы сыграют на выезде с махачкалинским "Динамо", поединок запланирован на 28 февраля.
Фото: ФК "Рубин"