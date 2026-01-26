Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ПортЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Струга Трим-ЛумЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
ВардарЗавершен
Динамо
1 - 1 (П 3 - 4) 1 134
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Канчельскис - о переходе Сауся в "Спартак": посмотрим, что из этого выйдет

Экс-футболист Андрей Канчельскис прокомментировал переход Владислава Сауся в "Спартак".
Фото: ФК "Балтика"
Канчельскис отметил, что сам Саусь ему нравится, однако в московском клубе далеко не всегда раскрываются футболисты.

- Как по мне, Саусь - хороший игрок. Посмотрим, что из этого выйдет. По уровню многие могут играть в "Спартаке", но, попадая в команду, вдруг что-то случается", - передаёт слова Канчельскиса "Матч ТВ".

Красно-белые ушли на зимнюю паузу на шестой строчке таблицы РПЛ, а ближайший матч проведут против "Сочи". Встреча 19-го тура чемпионата России пройдёт 1 марта.

Отметим, что Саусь в этом сезоне РПЛ отметился одним голом и двумя ассистами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится