Канчельскис - о переходе Сауся в "Спартак": посмотрим, что из этого выйдет

Канчельскис отметил, что сам Саусь ему нравится, однако в московском клубе далеко не всегда раскрываются футболисты.
- Как по мне, Саусь - хороший игрок. Посмотрим, что из этого выйдет. По уровню многие могут играть в "Спартаке", но, попадая в команду, вдруг что-то случается", - передаёт слова Канчельскиса "Матч ТВ".
Красно-белые ушли на зимнюю паузу на шестой строчке таблицы РПЛ, а ближайший матч проведут против "Сочи". Встреча 19-го тура чемпионата России пройдёт 1 марта.
Отметим, что Саусь в этом сезоне РПЛ отметился одним голом и двумя ассистами.
Фото: ФК "Балтика"