Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ПортЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Струга Трим-ЛумЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
ВардарЗавершен
Динамо
1 - 1 (П 3 - 4) 1 134
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Тарханов: "Спартак" всегда должен претендовать на чемпионство

Экс-наставник "Урала" Александр Тарханов высказался о задачах "Спартака" на весеннюю часть сезона.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению специалиста, красно-белые должны всегда держать курс на чемпионство, но в нынешнем розыгрыше бороться за титул будет тяжело.

- "Спартак" всегда должен претендовать на чемпионство. В этом сезоне вряд ли, в следующем сезоне должны претендовать, если будут хорошо играть. Посмотрим, как тренер выстроит игру, - передаёт слова Тарханова "Матч ТВ".

На зимнюю паузу красно-белые ушли на шестой строчке таблицы РПЛ. Последний раз "Спартак" становился чемпионом России в 2017 году.

РПЛ возобновится в конце февраля. "Спартак" в рамках 19-го тура чемпионата России в гостевом поединке встретится против "Сочи", матч запланирован на 1 марта.

