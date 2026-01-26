Тарханов: "Спартак" всегда должен претендовать на чемпионство

По мнению специалиста, красно-белые должны всегда держать курс на чемпионство, но в нынешнем розыгрыше бороться за титул будет тяжело.
- "Спартак" всегда должен претендовать на чемпионство. В этом сезоне вряд ли, в следующем сезоне должны претендовать, если будут хорошо играть. Посмотрим, как тренер выстроит игру, - передаёт слова Тарханова "Матч ТВ".
На зимнюю паузу красно-белые ушли на шестой строчке таблицы РПЛ. Последний раз "Спартак" становился чемпионом России в 2017 году.
РПЛ возобновится в конце февраля. "Спартак" в рамках 19-го тура чемпионата России в гостевом поединке встретится против "Сочи", матч запланирован на 1 марта.
Фото: ФК "Спартак"