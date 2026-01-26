Агент рассказал, как Гонду освоился в ЦСКА после обмена с "Зенитом"

По его словам, у форварда нет никаких сложностей с адаптацией, а настроение у игрока рабочее.
- Конечно, адаптация Гонду в ЦСКА проходит хорошо, проблем никаких нет и не может быть. Лусиано всем доволен - работает с командой, готовится к возобновлению сезона, - цитирует агента "РБ Спорт".
Гонду оказался в ЦСКА этой зимой после обмена с "Зенитом". В Санкт-Петербург в рамках сделки отправился защитник Игорь Дивеев, а также сообщалось, что петербургский клуб доплатил армейцам 2 млн евро.
В этом сезоне аргентинец отметился четырьмя результативными действиями во всех турнирах - двумя голами и два ассиста.
Фото: ПФК ЦСКА