Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ПортЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Струга Трим-ЛумЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
ВардарЗавершен
Динамо
1 - 1 (П 3 - 4) 1 134
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Агент рассказал, как Гонду освоился в ЦСКА после обмена с "Зенитом"

Агент нападающего Лусиано Гонду Густаво Гони прокомментировал первые недели аргентинца в ЦСКА.
По его словам, у форварда нет никаких сложностей с адаптацией, а настроение у игрока рабочее.

- Конечно, адаптация Гонду в ЦСКА проходит хорошо, проблем никаких нет и не может быть. Лусиано всем доволен - работает с командой, готовится к возобновлению сезона, - цитирует агента "РБ Спорт".

Гонду оказался в ЦСКА этой зимой после обмена с "Зенитом". В Санкт-Петербург в рамках сделки отправился защитник Игорь Дивеев, а также сообщалось, что петербургский клуб доплатил армейцам 2 млн евро.

В этом сезоне аргентинец отметился четырьмя результативными действиями во всех турнирах - двумя голами и два ассиста.

