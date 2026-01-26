Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Погребняк - о трансфере Сауся в "Спартак": он это заслужил

Экс-форвард сборной России Павел Погребняк прокомментировал переход Владислава Сауся в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
По его мнению, для 22-летнего футболиста это закономерный шаг вперёд после игры за "Балтику".

- Для Сауся переход в "Спартак" - шаг вперёд. Если на него обратил внимание "Спартак", он это заслужил. Результаты "Балтики" сейчас на таком уровне, когда команда превратилась в слово "рынок" для топ-клубов", - передаёт слова бывшего футболиста "Зенита" "Чемпионат".

Напомним, Саусь официально стал игроком красно-белых в понедельник, 26 января.

"Спартак" возобновит сезон 1 марта выездным матчем против "Сочи", который идёт последним в РПЛ. Красно-белые же располагаются на шестой позиции в чемпионате.

