Деменко - о Джоне в "Зените": за 20 млн можно найти более именитых футболистов

Деменко сомневается, что заявленная сумма трансфера оправдана. Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит за Джона более 20 млн евро вместе с бонусами.
- За 20 миллионов евро можно найти более именитых футболистов. Сейчас в Россию сложно кого-то пригласить без еврокубков - остаётся только фактор денег. Мне кажется, "Зениту" стоит пересмотреть трансферную политику и больше внимания уделять омоложению состава, - цитирует Деменко Legalbet.
Журналист Фабрицио Романо ранее сообщал, что бразилец уже прошёл медосмотр и подписал контракт с петербургским клубом.
Джон Джон ранее выступал за "Ред Булл Брагантино". За время выступлений в Бразилии он провёл 76 матчей, забил 20 мячей и оформил 14 ассистов.
Экс-футболист "Зенита" Максим Деменко высказался о возможном переходе игрока "Ред Булл Брагантино" Джон Джона в петербургский клуб.
