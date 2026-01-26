Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
16:00
СлогаНе начат
Нижний Новгород
16:00
ФакелНе начат
Краснодар
16:00
ЕлимайНе начат

Деменко - о Джоне в "Зените": за 20 млн можно найти более именитых футболистов

Экс-футболист "Зенита" Максим Деменко высказался о возможном переходе игрока "Ред Булл Брагантино" Джон Джона в петербургский клуб.
Фото: Getty Images
Деменко сомневается, что заявленная сумма трансфера оправдана. Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит за Джона более 20 млн евро вместе с бонусами.

- За 20 миллионов евро можно найти более именитых футболистов. Сейчас в Россию сложно кого-то пригласить без еврокубков - остаётся только фактор денег. Мне кажется, "Зениту" стоит пересмотреть трансферную политику и больше внимания уделять омоложению состава, - цитирует Деменко Legalbet.

Журналист Фабрицио Романо ранее сообщал, что бразилец уже прошёл медосмотр и подписал контракт с петербургским клубом.

Джон Джон ранее выступал за "Ред Булл Брагантино". За время выступлений в Бразилии он провёл 76 матчей, забил 20 мячей и оформил 14 ассистов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится