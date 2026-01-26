- Будет ли это усилением или нет - зависит от тренера. Мне кажется, что игроки "Балтики" хороши под руководством Талалаева. А вот как они проявят себя в других командах - это уже другой вопрос, - передаёт слова Первака "Советский спорт".
"Спартак" уже официально объявил о подписании 22-летнего игрока. По информации СМИ, сумма сделки могла составить 350 млн рублей. В нынешнем сезоне хавбек провёл 17 матчей в РПЛ, забил один мяч и оформил два ассиста.
Столичная команда с 29 баллами в копилке идёт на шестой строчке в чемпионате России. После возобновления турнира красно-белые сыграют против "Сочи" 1 марта.
Экс-гендиректор "Спартака" высказался о трансфере Сауся
Экс-гендиректор "Спартака" Юрий Первак прокомментировал переход Владислава Сауся из "Балтики" в московский клуб.
Фото: ФК "Балтика"