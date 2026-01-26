Чешский специалист считает, что эти параллели не совсем корректны, поскольку карьеры у игроков складываются по-разному.
- Соболеву не повторить успех Дзюбы, но ему это и не нужно - лучше найти себя, сконцентрироваться на собственной реализации. Соболев - хороший нападающий для РПЛ, он ещё сможет забить много, - передаёт слова специалиста "РБ Спорт".
Петербургская команда с 39 баллами в копилке идёт второй в российском чемпионате. "Зенит" ближайшую официальную встречу проведёт 27 февраля - петербуржцы примут "Балтику" в рамках 19-го тура Премьер-лиги.
Экс-наставник "Зенита" считает, что Соболеву не стоит равняться на Дзюбу
Бывший наставник "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением о сравнении нападающих Александра Соболева и Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"