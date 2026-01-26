По данным источника, сербский специалист лично заинтересован в переходе футболиста и считает его важным элементом будущей обороны белградского клуба. Станкович хорошо знаком с возможностями Эраковича по предыдущей совместной работе и видит в нём одного из лидеров "красно-белых".
В настоящий момент стороны обсуждают вариант аренды игрока с обязательным последующим выкупом, однако конкретные финансовые условия сделки пока не согласованы.
В текущем сезоне Эракович провёл 19 матчей за "Зенит" во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Станкович настаивает на переходе Эраковича в "Црвену Звезду" - источник
Фото: ФК "Зенит"