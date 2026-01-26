Геркус - о трансферах "Зенита": клуб живёт по своему алгоритму

По его словам, происходящее укладывается в привычную для сине-бело-голубых модель работы на рынке.
- Мне кажется, уход Кассьерры никак не связан с лимитом. Приходы и уходы бразильцев в "Зените" - это уже как явление природы. Сейчас, насколько слышал, подписывают Джона Джона. Клуб живёт по своему алгоритму, ничего не меняется, - передаёт слова Геркуса "Матч ТВ".
Напомним, в зимнее межсезонье петербургскую команду покинули Лусиану Гонду, перешедший в ЦСКА, а также Матео Кассьерра, подписавший соглашение с "Атлетико Минейро". В прессе сообщалось, что состав команды скоро пополнит Джон Джон, а сумма сделки оценивается в 20 млн евро.
"Зенит" с 39 очками в копилке идёт на второй позиции в чемпионате России. Свой первый матч после паузы команда Сергея Семака проведёт 27 февраля - соперником станет "Балтика".
Фото: ФК "Зенит"