Сочи
16:00
СлогаНе начат
Нижний Новгород
16:00
ФакелНе начат
Краснодар
16:00
ЕлимайНе начат

Геркус - о трансферах "Зенита": клуб живёт по своему алгоритму

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал уход Матео Кассьерры из "Зенита" и возможное усиление петербургского клуба полузащитником "Ред Булл Брагантино" Джон Джоном.
Фото: ФК "Зенит"
По его словам, происходящее укладывается в привычную для сине-бело-голубых модель работы на рынке.

- Мне кажется, уход Кассьерры никак не связан с лимитом. Приходы и уходы бразильцев в "Зените" - это уже как явление природы. Сейчас, насколько слышал, подписывают Джона Джона. Клуб живёт по своему алгоритму, ничего не меняется, - передаёт слова Геркуса "Матч ТВ".

Напомним, в зимнее межсезонье петербургскую команду покинули Лусиану Гонду, перешедший в ЦСКА, а также Матео Кассьерра, подписавший соглашение с "Атлетико Минейро". В прессе сообщалось, что состав команды скоро пополнит Джон Джон, а сумма сделки оценивается в 20 млн евро.

"Зенит" с 39 очками в копилке идёт на второй позиции в чемпионате России. Свой первый матч после паузы команда Сергея Семака проведёт 27 февраля - соперником станет "Балтика".

