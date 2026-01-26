Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
16:00
СлогаНе начат
Нижний Новгород
16:00
ФакелНе начат
Краснодар
16:00
ЕлимайНе начат

Аршавин - о потерях "Балтики": клуб должен быть к этому готов

Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин высказался о ситуации в "Балтике" после трансфера Владислава Сауся в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
- Андрей Талалаев наверняка уже нашёл футболиста, который ему подойдёт. Это рабочие моменты для такого клуба, - рассказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".

Накануне стало известно о переходе полузащитника Владислава Сауся из "Балтики" в московский "Спартак". По информации прессы, за игрока столичный клуб заплатил более трёх миллионов евро.

"Балтика" после 18 туров имеет в копилке 35 очков и идёт на пятой строчке в РПЛ. В первом матче после возобновления РПЛ команда в гостях встретится с "Зенитом".

