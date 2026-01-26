Аршавин - о потерях "Балтики": клуб должен быть к этому готов

- Андрей Талалаев наверняка уже нашёл футболиста, который ему подойдёт. Это рабочие моменты для такого клуба, - рассказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".
Накануне стало известно о переходе полузащитника Владислава Сауся из "Балтики" в московский "Спартак". По информации прессы, за игрока столичный клуб заплатил более трёх миллионов евро.
"Балтика" после 18 туров имеет в копилке 35 очков и идёт на пятой строчке в РПЛ. В первом матче после возобновления РПЛ команда в гостях встретится с "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"