Вратарь махачкалинского "Динамо" заявил, что хочет перейти в клуб из топ-чемпионата

По словам вратаря, для этого сначала необходимо утвердиться среди лучших на своей позиции в России.
- Хотелось бы быть в основной обойме сборной России. Если мы вернёмся на международную арену, к этому моменту нужно входить в число сильнейших вратарей страны, а уже потом, как Матвей Сафонов, рассматривать переход в топ-чемпионат Европы, - передаёт слова Волка "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне вратарь провёл 10 матчей за свою команду. За это время он пропустил 12 мячей и четыре раза сыграл "на ноль".
"Динамо" из Махачкалы завершило первую часть чемпионата в нижней половине таблицы РПЛ, остановившись на 13-й позиции с 15 очками. Сейчас команда готовится к возобновлению сезона на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Фото: "Динамо" Мх