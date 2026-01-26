Матчи Скрыть

Вратарь махачкалинского "Динамо" заявил, что хочет перейти в клуб из топ-чемпионата

Голкипер "Динамо" Мх Давид Волк рассказал о своих карьерных ориентирах и признался, что хотел бы со временем повторить путь Матвея Сафонова, перебравшегося из РПЛ в "ПСЖ".
Фото: "Динамо" Мх
По словам вратаря, для этого сначала необходимо утвердиться среди лучших на своей позиции в России.

- Хотелось бы быть в основной обойме сборной России. Если мы вернёмся на международную арену, к этому моменту нужно входить в число сильнейших вратарей страны, а уже потом, как Матвей Сафонов, рассматривать переход в топ-чемпионат Европы, - передаёт слова Волка "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне вратарь провёл 10 матчей за свою команду. За это время он пропустил 12 мячей и четыре раза сыграл "на ноль".

"Динамо" из Махачкалы завершило первую часть чемпионата в нижней половине таблицы РПЛ, остановившись на 13-й позиции с 15 очками. Сейчас команда готовится к возобновлению сезона на учебно-тренировочном сборе в Турции.

