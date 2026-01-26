Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
16:00
СлогаНе начат
Нижний Новгород
16:00
ФакелНе начат
Краснодар
16:00
ЕлимайНе начат

Юран - о трансфере Сауся: если цель - чемпионство, то он не усилит "Спартак"

Экс-футболист Сергей Юран оценил переход Владислава Сауся в "Спартак", обозначив, при каких задачах этот трансфер можно считать оправданным.
Фото: ФК "Спартак"
По его мнению, всё упирается в амбиции самого московского клуба.

- Если цель "Спартака" - чемпионство, я думаю, что нет, не усилит, конечно. Если для тройки, для пятёрки, где "Спартак" в последнее время занимает места, думаю, что нормальный трансфер, - передаёт слова Юрана Legalbet.

Саусь официально стал игроком "Спартака" 26 января, перебравшись из "Балтики".

"Балтика" завершила первую часть чемпионата в верхней части таблицы и идёт пятой, имея в активе 35 очков. После паузы команда сыграет на выезде с "Зенитом".

"Спартак", в свою очередь, возобновит сезон гостевым матчем против "Сочи" 1 марта - красно-белые располагаются на шестой строчке.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится