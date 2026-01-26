Юран - о трансфере Сауся: если цель - чемпионство, то он не усилит "Спартак"

По его мнению, всё упирается в амбиции самого московского клуба.
- Если цель "Спартака" - чемпионство, я думаю, что нет, не усилит, конечно. Если для тройки, для пятёрки, где "Спартак" в последнее время занимает места, думаю, что нормальный трансфер, - передаёт слова Юрана Legalbet.
Саусь официально стал игроком "Спартака" 26 января, перебравшись из "Балтики".
"Балтика" завершила первую часть чемпионата в верхней части таблицы и идёт пятой, имея в активе 35 очков. После паузы команда сыграет на выезде с "Зенитом".
"Спартак", в свою очередь, возобновит сезон гостевым матчем против "Сочи" 1 марта - красно-белые располагаются на шестой строчке.
Фото: ФК "Спартак"