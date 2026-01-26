Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
16:00
СлогаНе начат
Нижний Новгород
16:00
ФакелНе начат
Краснодар
16:00
ЕлимайНе начат

Семшов рассказал, какая позиция в "Зените" нуждается в усилении

Игорь Семшов, ранее выступавший за сборную России, оценил кадровую ситуацию в "Зените" и обозначил позицию, которая, по его мнению, требует усиления.
Фото: ФК "Зенит"
- Нужен центральный нападающий. В остальных линиях команда укомплектована. Два состава у команды есть - кроме этой позиции, - цитирует Семшова "Матч ТВ".

Клуб с берегов Невы имеет в копилке 39 очков и идёт на второй строчке в РПЛ. В первом матче после паузы петербуржцы на своей арене сыграют против "Балтики", поединок пройдёт 27 февраля.

Напомним, в зимнее межсезонье "сине-бело-голубые" расстались с двумя нападающими - Матео Кассьера уехал в Бразилию, а Лусиано Гонду подписал соглашение с ЦСКА.

