Семшов рассказал, какая позиция в "Зените" нуждается в усилении

- Нужен центральный нападающий. В остальных линиях команда укомплектована. Два состава у команды есть - кроме этой позиции, - цитирует Семшова "Матч ТВ".
Клуб с берегов Невы имеет в копилке 39 очков и идёт на второй строчке в РПЛ. В первом матче после паузы петербуржцы на своей арене сыграют против "Балтики", поединок пройдёт 27 февраля.
Напомним, в зимнее межсезонье "сине-бело-голубые" расстались с двумя нападающими - Матео Кассьера уехал в Бразилию, а Лусиано Гонду подписал соглашение с ЦСКА.
Игорь Семшов, ранее выступавший за сборную России, оценил кадровую ситуацию в "Зените" и обозначил позицию, которая, по его мнению, требует усиления.
Фото: ФК "Зенит"