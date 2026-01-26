Романцев - о Карседо: хотелось бы узнать, какие задачи перед ним стоят

Своё мнение Романцев высказал в видео на ютуб-канале "Спартак Шоу".
- Хотелось бы узнать, в первую очередь, какие задачи перед ним стоят. Если как перед Абаскалем, когда он говорил, что приехал получать опыт, тогда неправильно. Если конкретные задачи - хотелось бы узнать их и пожелать ему выполнить эти задачи, - сказал Романцев.
В начале января столичный клуб сообщил о назначении Карседо. Трудовой договор с ним будет действовать до середины 2028 года.
К зимней паузе "Спартак" подошёл на шестой позиции в чемпионате России с 29 очками в копилке. Весеннюю часть сезона красно-белые начнут выездным матчем против "Сочи" 1 марта, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
Фото: ФК "Спартак"