Романцев - о Карседо: хотелось бы узнать, какие задачи перед ним стоят

Экс-наставник "Спартака" Олег Романцев прокомментировал назначение Хуана Карседо на пост наставника московской команды.
Фото: ФК "Спартак"
Своё мнение Романцев высказал в видео на ютуб-канале "Спартак Шоу".

- Хотелось бы узнать, в первую очередь, какие задачи перед ним стоят. Если как перед Абаскалем, когда он говорил, что приехал получать опыт, тогда неправильно. Если конкретные задачи - хотелось бы узнать их и пожелать ему выполнить эти задачи, - сказал Романцев.

В начале января столичный клуб сообщил о назначении Карседо. Трудовой договор с ним будет действовать до середины 2028 года.

К зимней паузе "Спартак" подошёл на шестой позиции в чемпионате России с 29 очками в копилке. Весеннюю часть сезона красно-белые начнут выездным матчем против "Сочи" 1 марта, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

