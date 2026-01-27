В агентстве игрока "Партизана" Рогановича прокомментировали интерес от ЦСКА

Ранее Telegraf сообщил, что армейский клуб готов подписать футболиста уже в зимнее трансферное окно.
"Сейчас он — футболист "Партизана". Мы получили несколько предложений по Милану, но на данный момент ни одно из них не было принято", — сообщил представитель агентства "Советскому спорту".
Милан Роганович является воспитанником "Партизана". За основную команду белградского клуба футболист выступает с 2024 года. На данный момент в его активе — 44 матча и 4 голевые передачи. Контракт Рогановича с "Партизаном" рассчитан до 30 июня 2030 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 3 млн евро.