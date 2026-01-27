Экс-министр спорта Матыцин поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ

Бывший министр спорта, а ныне председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Олег Матыцин прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

Фото: ФК "Спартак"





С 2022 года клубы РПЛ могут заявлять на сезон максимум 13 иностранных исполнителей, а одновременно использовать на поле — не более 8 легионеров.



Со следующего сезона лимит планируется ужесточить до 11 иностранцев в заявке и 6 на поле. С сезона 2027/2028 схема изменится до "10 в заявке/6 на поле", а в сезоне 2028/2029 будет принят новый окончательный лимит "10 в заявке/5 на поле". "Вопрос не столько в количестве, сколько в качестве футболистов, которые играют в РПЛ. Это не должно быть решением, основанным только на "хочу — не хочу" и "нравится — не нравится". Это системный подход, который, я считаю, мы реализовывали вместе с РФС", — отметил Матыцин в беседе со "Спорт-Экспрессом"