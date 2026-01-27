Матчи Скрыть

Биджиев рассказал, почему решил уйти из "Динамо" Мх

Хасанби Биджиев рассказал, что побудило его покинуть пост главного тренера махачкалинского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Специалист возглавлял команду с февраля 2024-го по декабрь 2025 года.

"Ожидал, что к межсезонью мы должны набрать больше очков, чем в прошлом году. Когда стало ясно, что мы этого не сделаем, принял решение об уходе. Мы недоработали, не добились намеченного результата", — отметил Биджиев в беседе со Sport24.

Под руководством Хасанби Биджиева "Динамо" Махачкала впервые в своей истории вышел в Российскую Премьер-Лигу. Команда провела с тренером 78 официальных матчей, в которых одержала 25 побед, 20 раз сыграла вничью и потерпела 33 поражения.

