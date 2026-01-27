Пейчинович уверен, что "Локомотив" поборется за победу в РПЛ

По итогам 18 туров "Локо" с 37 очками располагается на 3 месте турнирной таблицы РПЛ.
"Локомотив" успеет набрать нужные очки и побороться за победу в РПЛ, как мы сделали это в 2018 году. Сейчас у команды есть все компоненты для этого. У молодых игроков вроде Батракова есть достаточно опытных партнеров. В команде отлично сочетаются разные поколения. У "Локомотива" есть все для борьбы за титул", — отметил Пейчинович в беседе с Metaratings.
Неманья Пейчинович выступал за "Локомотив" с 2014 по 2018 год, провел в составе команды 114 матчей, забил 3 мяча и отдал 6 результативных передач, а также выиграл с железнодорожниками два Кубка (2014/2015, 2016/2017) и чемпионат России (2017/2018).
Бывший защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович поделился мнением о шансах команды побороться за победу в Российской Премьер-Лиге сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Локомотив"