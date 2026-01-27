Вдова Бориса Игнатьева назвала вероятные причины его ухода из жизни

- У него было сердечное заболевание, проблемы с желудком. Как-то вот так. По дате прощания и похорон пока неизвестно. Может быть, Российский футбольный союз займётся этим делом, - передаёт слова Игнатьевой ТАСС.
Сегодня, 27 января, стало известно об уходе из жизни в возрасте 85 лет бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева. Под его руководством в отборочном цикле к Чемпионату мира - 1998 наша национальная команда пробилась в стыковые матчи, где уступила сборной Италии.
Также Борис Игнатьев в ходе своей тренерской карьеры работал с юношеской сборной СССР, выиграв с ней Чемпионат Европы - 1988, раменским "Сатурном", киевским "Динамо" и московским "Торпедо".
Фото: РИА Новости