Быстров: "Краснодар" уже показал, как выигрывать чемпионство, не подписав ни одного игрока

- Ничего страшного, что "Краснодар" никого не подписал. Они уже показали, как выигрывать чемпионство, не подписав за предсезонку ни одного человека. У них есть усиления в лице своих ребят-воспитанников. Будет ли этого достаточно в этом сезоне, решать руководителям клуба. Если в прошлом году они выбрали такой путь, почему они его должны менять? Им этот вектор принёс золотые медали в столетие "Зенита". Наверное, они всё сделали правильно, - приводит слова Быстрова Legalbet.
"Краснодар" является действующим чемпионом Российской премьер-лиги, победа "быков" в чемпионате в сезоне-2024/2025 прервала шестилетнюю гегемонию петербургского "Зенита". В текущем сезоне чёрно-зелёные не совершили ни одного приобретения новых футболистов в зимнее трансферное окно.
Год назад перед выигрышем своего первого в истории чемпионства "Краснодар" также никого не приобрёл в зимнее окно переходов.
