Стали известны подробности трансфера Макарова в "Кайсериспор"

- Денис пообщался с тренером и увидел реальную заинтересованность в себе. Нам это импонировало. Дениса уже представили команде, он провёл первую тренировку с ней, - сказал Бабырь "Чемпионату".
Макаров выступал за столичную команду с лета 2021 года. В текущем сезоне вингер провёл за бело-голубых 12 матчей в РПЛ и Кубке России, суммарно отыграв 680 минут. На его счету три гола и одна голевая передача.
Агент нападающего Дениса Макарова Алексей Бабырь раскрыл подробности трансфера футболиста в турецкий "Кайсериспор".
Фото: ФК "Динамо" Москва