- Мне так кажется, что российским тренерам меньше дают шансов, на мой взгляд. При первой же неудаче убирают, иногда даже без неудачи. Вот мне непонятно то, что Рахимова нет сейчас, - сказал Романцев в выпуске YouTube-канала "Спартак Шоу".
Напомним, что в январе казанский "Рубин" объявил об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера. Контракт специалиста с клубом истекал по окончании текущего сезона. Новым наставником казанцев стал Франк Артига. Ранее испанский тренер занимал пост главного тренера в московской "Родине" и подмосковных "Химках".
Романцев: российским тренерам меньше дают шансов
Экс-главный тренер "Спартака" Олег Романцев высказался о работе российский специалистов в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"