Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
16:00
СлогаНе начат
Нижний Новгород
16:00
ФакелНе начат
Краснодар
16:00
ЕлимайНе начат

Романцев: российским тренерам меньше дают шансов

Экс-главный тренер "Спартака" Олег Романцев высказался о работе российский специалистов в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Мне так кажется, что российским тренерам меньше дают шансов, на мой взгляд. При первой же неудаче убирают, иногда даже без неудачи. Вот мне непонятно то, что Рахимова нет сейчас, - сказал Романцев в выпуске YouTube-канала "Спартак Шоу".

Напомним, что в январе казанский "Рубин" объявил об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера. Контракт специалиста с клубом истекал по окончании текущего сезона. Новым наставником казанцев стал Франк Артига. Ранее испанский тренер занимал пост главного тренера в московской "Родине" и подмосковных "Химках".

