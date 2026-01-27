Погребняк оценил трансферы Лусиано и Баринова в ЦСКА

- Для "Локомотива" это весомая потеря. Наверное, не договорились по деньгам — всё просто. В любом случае для ЦСКА Баринов и Гонду — то, что нужно для успешной концовки чемпионата, - сказал Погребняк "Чемпионату".
Дмитрий Баринов пополнил состав ЦСКА 13 января, перейдя из "Локомотива". Полузащитник заключил трудовое соглашение с московским клубом до лета 2029 года.
Лусиано Гонду присоединился к ЦСКА 11 января, перебравшись из "Зенита". В свою очередь, состав петербуржцев пополнил центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев.
Экс-игрок "Зенита" Павел Погребняк высказался о трансферах полузащитника Дмитрия Баринова и нападающего Лусиано Гонду в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА