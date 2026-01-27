Матчи Скрыть

Галактионов сравнил Глушенкова и Батракова

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов объяснил разницу между полузащитником "железнодорожников" Алексеем Батраковым и хавбеком "Зенита" Максимом Глушенковым.
Фото: ФК "Зенит"
- Они разные. Они разные по ментальности, по голове, по степени управления игрой. Но это талантливые футболисты, которые делают разницу в своих командах, - сказал Галактионов в выпуске на YouTube-канале "Это футбол, брат!".

В текущем сезоне РПЛ у Максима Глушенкова забито 8 голов и отдано пять ассистов в 16 встречах. Алексей Батраков с 11 забитыми мячами является на данный момент лучшим бомбардиром чемпионата.

На данный момент "Зенит" идет на втором месте в таблице РПЛ, в то время как "Локомотив" занимает третью строчку в чемпионате.

