Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
16:00
СлогаНе начат
Нижний Новгород
16:00
ФакелНе начат
Краснодар
16:00
ЕлимайНе начат

Погребняк считает, что Дивеев усилит "Зенит"

Экс-форвард "Зенита" Павел Погребняк оценил трансфер защитника Игоря Дивеева из ЦСКА в стан сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
- Дивеев — усиление для "Зенита". Это игрок сборной России. В ЦСКА он был лидером. Команды просто сделали рокировки и усилились: ЦСКА нужна была одна позиция, "Зениту" — другая, - сказал Погребняк "Чемпионату".

Игорь Дивеев оказался в "Зените" этой зимой после обмена с ЦСКА. В стан красно-синих в рамках сделки отправился нападающий Лусиано Гонду, а также сообщалось, что петербургский клуб доплатил армейцам 2 млн евро за защитника сборной России.

