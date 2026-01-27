- Дивеев — усиление для "Зенита". Это игрок сборной России. В ЦСКА он был лидером. Команды просто сделали рокировки и усилились: ЦСКА нужна была одна позиция, "Зениту" — другая, - сказал Погребняк "Чемпионату".
Игорь Дивеев оказался в "Зените" этой зимой после обмена с ЦСКА. В стан красно-синих в рамках сделки отправился нападающий Лусиано Гонду, а также сообщалось, что петербургский клуб доплатил армейцам 2 млн евро за защитника сборной России.
Погребняк считает, что Дивеев усилит "Зенит"
Экс-форвард "Зенита" Павел Погребняк оценил трансфер защитника Игоря Дивеева из ЦСКА в стан сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"