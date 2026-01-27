- Сине-бело-голубые объявляют о продлении контракта с Педро. Новое соглашение с нападающим действует до конца сезона-2029/2030, - сообщает пресс-служба клуба.
Зенит" подписал Педро в феврале прошлого года из "Коринтианса". В нынешнем сезоне 19-летний бразилец принял участие 23 матчах за сине-бело-голубых в чемпионате и Кубке России, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
"Зенит" продлил контракт с Педро
Фото: ФК "Зенит"