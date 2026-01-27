Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
Отменён
СлогаОтменён
Краснодар
2 - 1 2 1
ЕлимайЗавершен
Нижний Новгород
Отменён
ФакелОтменён

Канчельскис: пока никто не хочет играть со сборной России

Экс-футболист Андрей Канчельскис прокомментировал ситуацию вокруг национальной команды, затронув тему отсутствия соперников и перспектив возвращения российского футбола на международную арену.
Фото: ФК "Волга"
По словам эксперта, в ближайшее время ждать матчей с европейскими сборными не приходится, однако это не означает полной изоляции команды.

- Пока никто не хочет играть со сборной России. Исключено, что в 2026 году россияне сыграют с европейцами. Но РФС надо продолжать договариваться - не только со сборными, можно играть и с сильными латиноамериканскими клубами. Соперники у сборной будут, - цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

Также он отметил, что разговоры о матчах с топ-сборными, такими как Англия, пока не имеют под собой реальной почвы и остаются далёкой перспективой.

Напомним, весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится