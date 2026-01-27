Канчельскис: пока никто не хочет играть со сборной России

По словам эксперта, в ближайшее время ждать матчей с европейскими сборными не приходится, однако это не означает полной изоляции команды.
- Пока никто не хочет играть со сборной России. Исключено, что в 2026 году россияне сыграют с европейцами. Но РФС надо продолжать договариваться - не только со сборными, можно играть и с сильными латиноамериканскими клубами. Соперники у сборной будут, - цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.
Также он отметил, что разговоры о матчах с топ-сборными, такими как Англия, пока не имеют под собой реальной почвы и остаются далёкой перспективой.
Напомним, весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований.
Фото: ФК "Волга"