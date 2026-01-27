Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
Отменён
СлогаОтменён
Краснодар
2 - 1 2 1
ЕлимайЗавершен
Нижний Новгород
Отменён
ФакелОтменён

Переговоры ЦСКА и "Интернасьонала" по Алеррандро приостановлены - источник

Переговорный процесс между ЦСКА и "Интернасьоналом" по возможному переходу нападающего Алеррандро столкнулся с серьёзными разногласиями.
Фото: ПФК ЦСКА
Об этом информирует на своих страницах журналист Лукас Коллар. "Армейцы" настаивают на том, чтобы арендное соглашение включало обязательный выкуп игрока за сумму свыше 5 млн евро.

В то же время бразильская сторона не готова принимать такие условия и рассматривает вариант аренды без фиксированного обязательства последующего трансфера.

Отмечается, что сам футболист активно добивается перехода именно в "Интернасьонал".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится