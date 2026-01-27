Об этом информирует на своих страницах журналист Лукас Коллар. "Армейцы" настаивают на том, чтобы арендное соглашение включало обязательный выкуп игрока за сумму свыше 5 млн евро.
В то же время бразильская сторона не готова принимать такие условия и рассматривает вариант аренды без фиксированного обязательства последующего трансфера.
Отмечается, что сам футболист активно добивается перехода именно в "Интернасьонал".
Переговоры ЦСКА и "Интернасьонала" по Алеррандро приостановлены - источник
Переговорный процесс между ЦСКА и "Интернасьоналом" по возможному переходу нападающего Алеррандро столкнулся с серьёзными разногласиями.
Фото: ПФК ЦСКА