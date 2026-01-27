- Если я покрасил волосы или джинсы спустил, то мне в первую очередь доставалось от отца. Я несколько раз прокалывал уши, и мне сразу… За волосы он не хотел мне жать руку. Доставалось и со стороны тренера. Но я искренне недоумевал: за что? Если мне нравится спускать джинсы, вам какая разница? - сказал Смолов на ютуб-канале Smol FM.
Последним клубом нападающего в РПЛ был "Краснодар", с которым он стал чемпионом России. После ухода из южной команды летом 2025 года 35-летний футболист остаётся без клуба, о завершении карьеры он не объявлял.
Смолов провёл несколько матчей в Кубке России за медиафутбольный клуб "Broke Boys".
Смолов - о критике за стиль: если мне нравится спускать джинсы, какая вам разница?
Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов рассказал, как в начале карьеры сталкивался с критикой из-за своего внешнего вида и образа жизни.
Фото: ФК "Краснодар"