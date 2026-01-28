Речь идёт о Милане Рогановиче и Николе Симиче, которых армейцы рассматривают в качестве усиления обороны. По информации инсайдера Ивана Карпова в его телеграм-канале, красно-синие готовы заплатить за двух футболистов суммарно до 9 миллионов евро. Это потолок, выше которого руководство ЦСКА подниматься не планирует.
При этом запросы сербского клуба превышают предложение примерно на один миллион, однако менять условия москвичи не намерены. Сообщается, что в случае достижения договорённости Никола Симич останется в Белграде до завершения сезона и присоединится к ЦСКА летом.
ЦСКА предложил "Партизану" 9 млн евро за двух защитников - журналист Карпов
