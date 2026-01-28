"Кайсар" ведёт переговоры с ещё одним бывшим игроком "Челси" - источник

Казахстанский "Кайсар" ведёт переговоры с опытным французским защитником Куртом Зума.

Фото: АПЛ

Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. По информации источника, 31-летний центрбек выдвинул финансовые условия, согласно которым рассчитывает получать около 350 тысяч евро в год плюс бонусы.



Если трансфер состоится, француз станет партнёром по команде Виктора Мозеса, который ранее уже перебрался в "Кайсар".



Последним клубом Зума был румынский "Клуж". Стороны прекратили сотрудничество в начале января.