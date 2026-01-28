Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
Отменён
СлогаОтменён
Краснодар
2 - 1 2 1
ЕлимайЗавершен
Нижний Новгород
Отменён
ФакелОтменён

"Кайсар" ведёт переговоры с ещё одним бывшим игроком "Челси" - источник

Казахстанский "Кайсар" ведёт переговоры с опытным французским защитником Куртом Зума.
Фото: АПЛ
Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. По информации источника, 31-летний центрбек выдвинул финансовые условия, согласно которым рассчитывает получать около 350 тысяч евро в год плюс бонусы.

Если трансфер состоится, француз станет партнёром по команде Виктора Мозеса, который ранее уже перебрался в "Кайсар".

Последним клубом Зума был румынский "Клуж". Стороны прекратили сотрудничество в начале января.

