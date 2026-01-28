Дивеев рассказал о мечте поиграть в европейском чемпионате

Футболист отметил, что подобные цели остаются актуальными и сегодня.
- Мечта? Да, конечно, есть, она и сейчас есть - это и в Европе, и в Лиге Чемпионов поиграть, и на чемпионате мира. Я хотя бы чемпионат Европы зацепил, понятно, что с плохим результатом, - сказал футболист на ютуб-канале "Зенита".
Игорь Дивеев официально стал игроком "Зенита" 11 января, перебравшись в Санкт-Петербург после продолжительного этапа карьеры в ЦСКА. За армейцев защитник выступал с 2019 года.
Контракт футболиста с "Зенитом" рассчитан до лета 2029 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 9 миллионов евро.
К зимнему перерыву "Зенит" подошёл в роли главного преследователя лидера чемпионата. Команда Сергея Семака располагается на второй позиции в таблице РПЛ с 39 очками, уступая "Краснодару" всего один балл.
Фото: ФК "Зенит"