Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
Отменён
СлогаОтменён
Краснодар
2 - 1 2 1
ЕлимайЗавершен
Нижний Новгород
Отменён
ФакелОтменён

Дивеев рассказал о мечте поиграть в европейском чемпионате

Защитник "Зенита" Игорь Дивеев признался, что по-прежнему мечтает попробовать свои силы в европейском футболе и сыграть в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
Футболист отметил, что подобные цели остаются актуальными и сегодня.

- Мечта? Да, конечно, есть, она и сейчас есть - это и в Европе, и в Лиге Чемпионов поиграть, и на чемпионате мира. Я хотя бы чемпионат Европы зацепил, понятно, что с плохим результатом, - сказал футболист на ютуб-канале "Зенита".

Игорь Дивеев официально стал игроком "Зенита" 11 января, перебравшись в Санкт-Петербург после продолжительного этапа карьеры в ЦСКА. За армейцев защитник выступал с 2019 года.

Контракт футболиста с "Зенитом" рассчитан до лета 2029 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 9 миллионов евро.

К зимнему перерыву "Зенит" подошёл в роли главного преследователя лидера чемпионата. Команда Сергея Семака располагается на второй позиции в таблице РПЛ с 39 очками, уступая "Краснодару" всего один балл.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится