Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
Отменён
СлогаОтменён
Краснодар
2 - 1 2 1
ЕлимайЗавершен
Нижний Новгород
Отменён
ФакелОтменён

Дивеев рассказал, как его приняли в "Зените"

Футболист "Зенита" Игорь Дивеев поделился впечатлениями от атмосферы в петербургском клубе после перехода из ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
Защитник отметил, что пока рано делать выводы о различиях между командами, однако подчеркнул тёплый приём и доброжелательное отношение со стороны партнёров.

- Пока не могу сказать, чем отличается, потому что неделю только нахожусь в "Зените". Меня очень хорошо встретили, все спокойно, с улыбкой. Спрашивали, как дела и как было в ЦСКА. Всё великолепно в плане моего прихода, - сказал Дивеев клубной пресс-служба.

"Зенит" две недели назад сообщил о трансфере игрока из ЦСКА. Контракт с защитником рассчитан до середины 2029 года.

"Зенит" с 39 баллами в активе идёт на второй строчке чемпионата России, отставая от лидирующего "Краснодара" на одно очко.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится