Дивеев рассказал, как его приняли в "Зените"

Защитник отметил, что пока рано делать выводы о различиях между командами, однако подчеркнул тёплый приём и доброжелательное отношение со стороны партнёров.
- Пока не могу сказать, чем отличается, потому что неделю только нахожусь в "Зените". Меня очень хорошо встретили, все спокойно, с улыбкой. Спрашивали, как дела и как было в ЦСКА. Всё великолепно в плане моего прихода, - сказал Дивеев клубной пресс-служба.
"Зенит" две недели назад сообщил о трансфере игрока из ЦСКА. Контракт с защитником рассчитан до середины 2029 года.
"Зенит" с 39 баллами в активе идёт на второй строчке чемпионата России, отставая от лидирующего "Краснодара" на одно очко.
Футболист "Зенита" Игорь Дивеев поделился впечатлениями от атмосферы в петербургском клубе после перехода из ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"