Гусев - о первом сборе "Динамо": выполнили то, что хотели

Тренер бело-голубых положительно оценил работу команды и отметил, что поставленные задачи были выполнены, несмотря на плотный график и серьёзные физические нагрузки.
- Хорошо оцениваю турнир. Выполнили то, что хотели. Сказалась ли физическая нагрузка на результатах матчей? На сборах всегда играют под нагрузками. Да, ребятам было тяжело играть, но мы идём шаг за шагом, - передаёт слова тренера "Советский спорт".
После 18 туров "Динамо" располагается на десятой позиции в РПЛ. Возобновление сезона для московского клуба запланировано на 1 марта - в этот день команда сыграет с "Крыльями Советов".
Наставник "Динамо" Ролан Гусев подвёл итоги первого зимнего тренировочного сбора, который прошёл в Объединённых Арабских Эмиратах.
Фото: ФК "Динамо"