Макаров выступил с заявлением после ухода из "Динамо"

- Хочу поблагодарить футбольный клуб "Динамо" за 4,5 года проведенных вместе. Две бронзы РПЛ и участие в финале Кубка России - незабываемые эмоции и воспоминания на всю жизнь, - написал футболист.
Также игрок отметил вклад партнёров по команде, сотрудников клуба и отдельно поблагодарил болельщиков "Динамо", пожелав бело-голубым дальнейших побед.
Напомним, 27 января полузащитник заключил контракт с турецким "Кайсериспором".
Экс-полузащитник "Динамо" Денис Макаров обратился к болельщикам и клубу после перехода в турецкий "Кайсериспор".
Фото: ФК "Динамо"