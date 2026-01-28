Матчи Скрыть

Макаров выступил с заявлением после ухода из "Динамо"

Экс-полузащитник "Динамо" Денис Макаров обратился к болельщикам и клубу после перехода в турецкий "Кайсериспор".
Фото: ФК "Динамо"
Футболист подвёл итоги своего периода в московской команде и поблагодарил всех, с кем работал за время выступлений в составе бело-голубых.

- Хочу поблагодарить футбольный клуб "Динамо" за 4,5 года проведенных вместе. Две бронзы РПЛ и участие в финале Кубка России - незабываемые эмоции и воспоминания на всю жизнь, - написал футболист.

Также игрок отметил вклад партнёров по команде, сотрудников клуба и отдельно поблагодарил болельщиков "Динамо", пожелав бело-голубым дальнейших побед.

Напомним, 27 января полузащитник заключил контракт с турецким "Кайсериспором".

