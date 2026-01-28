Пономарёв - о переходе Сауся в "Спартак": напрасно он это сделал

Эксперт считает, что Саусь может столкнуться с серьёзными трудностями после ухода из команды, где имел стабильную игровую практику.
- Мне кажется, потеряет свой футбольный характер, спортивную наглость. В "Спартаке" тоже ребята серьёзные, волкодавы, будь здоров. Всё это проблематично. Напрасно он это сделал. Молодой парень, можно было бы ещё пару-тройку лет в "Балтике" поиграть, - цитирует Пономарёва "Советский спорт".
Ранее "Спартак" подтвердил подписание 22-летнего футболиста, выкупив его у "Балтики". Стороны оформили долгосрочное соглашение, рассчитанное до лета 2030 года. По информации, появившейся в СМИ, сумма трансфера составила порядка 350 миллионов рублей.
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал переход Владислава Сауся из "Балтики" в "Спартак", усомнившись в правильности решения молодого футболиста.
Фото: ФК "Спартак"