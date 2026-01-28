Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Айнтрахт
23:00
ТоттенхэмНе начат
Пафос
23:00
СлавияНе начат
Аякс
23:00
ОлимпиакосНе начат
ПСВ
23:00
БаварияНе начат
Бенфика
23:00
Реал МадридНе начат
Монако
23:00
ЮвентусНе начат
Наполи
23:00
ЧелсиНе начат
Барселона
23:00
КопенгагенНе начат
Манчестер Сити
23:00
ГалатасарайНе начат
Арсенал
23:00
КайратНе начат
Атлетик
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Байер
23:00
ВильярреалНе начат
Атлетико
23:00
Буде-ГлимтНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Боруссия Д
23:00
ИнтерНе начат
Брюгге
23:00
МарсельНе начат
Юнион
23:00
АталантаНе начат
Ливерпуль
23:00
КарабахНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
10:00
Родина-2Не начат
Акрон
16:00
Динамо СамаркандНе начат

Пономарёв - о переходе Сауся в "Спартак": напрасно он это сделал

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал переход Владислава Сауся из "Балтики" в "Спартак", усомнившись в правильности решения молодого футболиста.
Фото: ФК "Спартак"
Эксперт считает, что Саусь может столкнуться с серьёзными трудностями после ухода из команды, где имел стабильную игровую практику.

- Мне кажется, потеряет свой футбольный характер, спортивную наглость. В "Спартаке" тоже ребята серьёзные, волкодавы, будь здоров. Всё это проблематично. Напрасно он это сделал. Молодой парень, можно было бы ещё пару-тройку лет в "Балтике" поиграть, - цитирует Пономарёва "Советский спорт".

Ранее "Спартак" подтвердил подписание 22-летнего футболиста, выкупив его у "Балтики". Стороны оформили долгосрочное соглашение, рассчитанное до лета 2030 года. По информации, появившейся в СМИ, сумма трансфера составила порядка 350 миллионов рублей.

